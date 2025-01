Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed accenna al rientro sul ring dopo il suo grave infortunio

Leggi su Zonawrestling.net

Il recupero dida unal piede potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma la star della WWE ha finalmenteto a una possibile tempistica per il suo ritorno.essersi sottoposto a un intervento chirurgico per riparare un osso del talo frantumato,è intervenuto oggi su X per dare un aggiornamento, scrivendo:“Luglio. si spera che sia guarito. È passato tanto tempo, facciamolo di nuovo! Ma stavolta sono un mostro completamente diverso!”July . Hopefully, I am cleared.It's been a long time, let's do it again!Except I'm a whole different monster now! pic.twitter.com/ZutFa3XoDE— BIG(@ISHERE) January 11, 2025 Il tweet è una risposta a un messaggio dettagliato sul torneo per il 25° anniversario di Pro Wrestling Noah, scatenando speculazioni sul fatto chepotrebbe puntare a un ritorno in Giappone per un match di alto profilo.