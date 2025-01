Metropolitanmagazine.it - Sì, ColourPop l’ha fatto di nuovo: è arrivata la nuova collab esclusiva makeup di Twilight

Preparati a brillare come un Cullen o ad abbracciare il lato selvaggio dei licantropi: il 9 gennaio,lancia una, attesissimaorazione ispirata alla saga di. La collezione, che omaggia in particolare il film New Moon, promette di conquistare i fan con 12 prodotti esclusivi che celebrano i personaggi e l’atmosfera unica della pellicola.La magia di “” incontra il: arriva la collezionex “New Moon”Dopo il successo della prima collezione, che si concentrava sulle tonalità fredde e scintillanti dei vampiri, questalinea esplora toni caldi e intensi che richiamano il mondo dei licantropi. Tra i protagonisti troviamo una palette di ombretti da 15 colori con nomi evocativi come Wolf Pack, Moon Control e Paper Cut, perfetti per creare look audaci e magnetici.