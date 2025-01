Terzotemponapoli.com - Sapanadze: ”Chi ha creduto che Kvara sia andato da Conte e gli abbia chiesto di andar via? E’ ridicolo!”

: ‘‘Khvicha non hadi lasciare la squadra, ha semplicemente preteso condizioni all’altezza del suo livello, che non aveva ricevuto nemmeno dopo 2 anni e mezzo al club”Saba, giornalista georgiano e amico ditskhelia, attraverso l’account social Geo Team ha commentato le parole di Antonioin conferenza stampa, smentendo la versione fornita dal tecnico del Napoli. Queste le sue parole:“Chi ha davveroche Khvichatskhelia siada Antonioe glidi? E’! In mezzo a tutto questo, il Napoli ha scaricato tutta la colpa su Khvichatskhelia.“Khvicha haun’immediata partenza dalla squadra”, ha detto Antonio, che ha detto direttamente ai tifosi: “Questo non ha nulla a che fare con noi.