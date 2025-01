Pronosticipremium.com - Roma-Inter, il pronostico di Serie A Femminile: Spugna verso la vittoria, stuzzica il Goal

Laprosegue e in occasione della 14ª giornata del campionato andrà in scena una delle sfide più attese, ovvero quella traed, che si terrà il 12 gennaio a partire dalle 20:45. Le giallorosse disi presentano al match da vincitrici di Supercoppa Italiana, vinta a discapito della Fiorentina tra le mura dello Stadio Picco. La positività attorno al Tre Fontane è tanta ed ora Giacinti e le sue compagne non potranno far altro che continuare sulla scia dellaed iniziare l’inseguimento alla Juventus, adesso a 35 punti in classifica.La sfida di andata train questo campionato si è concluso con un 1-1 in cui furono le nerazzurre a fare il bello e il cattivo tempo, segnando prima un autogol e pareggiando poi in extremis.