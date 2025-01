Quotidiano.net - Profitti o costi (per tutti). BlackRock e la fuga dalla finanza climatica

di Marcella CocchiChe tempi, questi. Mentre Hollywood brucia “fuori stagione“, ironia della sorte una settimana prima dell’insediamento di un presidente Usa anti-transizione ecologica, alluvioni e incendi suggerirebbero di investire per frenare l’inquinamento, quindi l’aumento delle temperatura, quindi le catastrofi. Invece no. Il più grande gestore patrimoniale al mondo,, ha abbandonato l’alleanza globale di società che lavorano per raggiungere la neutralità carbonica, la Net Zero Asset Managers Initiative lanciata nel 2021. A luglio contava più di 325 membri, per un totale di 57,5 trilioni di dollari in asset di gestione. Secondo il sito web del programma, sei colossi hanno detto “bye-bye”: Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley e JPMorgan. Non proprio attori ininfluenti a livello globale.