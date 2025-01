Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 11 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi11? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi11:ArieteCari Ariete, il weekend sarà caratterizzato da grande energia. Sarete motivati a dare il massimo sia nel lavoro sia nelle relazioni. In amore le stelle vi spingono a essere più romantici, ma attenzione a non essere troppo impulsivi.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, weekend riflessivo. Avrete bisogno di un po’ di tranquillità per fare il punto della situazione.