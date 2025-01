Tg24.sky.it - Oliviero Toscani ricoverato: è in condizioni gravi ma stabili

Continuano a preoccupare ledi, 82 anni, che si trova da ierinel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno) in prognosi riservata. Al momento la sua situazione clinica sarebbe stabile anche se grave. Il fotografo è stato portato in ospedale ieri mattina per un aggravamento delle suedi salute. Due anni fa gli è stata diagnosticata una malattia rara e incurabile, l'amiloidosi, resa pubblica dallo stessonell'agosto scorso.