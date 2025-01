Musica sorpresa ad Assago | 883 di nuovo insieme sul palco VIDEO

Leggi su Ildenaro.it

Max Pezzali e Mauro Repetto disul. È accaduto il 10 gennaio scorso al Forum didove i due ex 883 hanno dato spettacolo davanti a un pubblico in delirio con una delle loro hit più famose. Repetto, tornato popolare con la serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” e un tour nei teatri, si è messo a ballare a suo modo vicino all’amico Pezzali che cantava ‘Nord Sud Ovest Est’ ed è scattata l’ovazione dei fan.“Forever” ha scritto Pezzali sui social pubblicando ildella performance. “È stato bello ritrovarci anche qui, trae ricordi” ha detto su Instagram Repetto, postando una foto abbracciato con l’amico di una vita, che venerdì ha tenuto l’ultima delle 4 date consecutive di gennaio al Forum didi Milano, tutte sold out.