Quotidiano.net - Meta cambia ancora: via i programmi su diversità e inclusione. “Non sono più attuali”

Washington, 11 gennaio 2025 –un cambio di passo in casa. Mark Zuckerberg ha dichiarato che a partire da oggi la società si sbarazzerà dei suoiper la, equità e. Stando a una nota interna, di cui i media americani hanno preso visione,riconosce che "il panorama giuridico e politico per gli sforzi in materia di, equità enegli Stati Uniti stando" e che alcuni, tra cui il 'Diverse Slate Approach', nonpiù "". (FILES) This photo illustration created on January 7, 2025, in Washington, DC, shows an image of Mark Zuckerberg, CEO of, and an image of thelogo. Social media giantannounced on January 10, 2025 it is dismantling its diversity, equity and inclusion (DEI) programs across the company, marking another major shift in strategy as it aligns with politically conservative priorities.