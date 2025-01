Ilgiorno.it - Max Pezzali a San Siro: due date a Milano (nel 2026). E saranno “Gli Anni d’Oro”

, 11 gennaio 2025 – Undici, da tutto esaurito. Maxha fatto una nuova sorpresa ai suoi fan a poche ore dalla storica reunion con l’amico di una vita (e altra metà degli 883), Mauro Repetto: nelduea San, l’11 e 12 luglio. Insomma la festa non è ancora finita, anzi. “Ieri sera si è conclusa la meravigliosa avventura milanese di Max Forever ‘Questo Forum non è un albergo’, che anticipa la residenza romana che partirà tra pochi giorni – ha scritto il cantante pavese sui social – Undicisold out che ogni sera hanno riempito il Forum e il mio cuore di gioia e gratitudine. Grazie. Non potevamo fermarci qui.Ci rivediamo nelcon Max Forever ‘Gli’, il nuovo magico tour negli stadi”. Come detto lesono già fissate: 11 e 12 luglio dell’anno prossimo, il