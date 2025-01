Lanazione.it - Matteo Renzi, 50 anni all’attacco. “Meloni, non siamo tuoi sudditi”

Firenze, 11 gennaio 2025 – Gioca in casa,, nella sua Firenze, al teatro Cartiere Carrara in mezzo alle ovazioni del suo pubblico, un migliaio di persone. One-man-show puro e semplice, il senatore leader di Italia Viva dà spettacolo a tutto campo. PRESSPHOTO Il “metodo” Il mirino è soprattutto per la premier: “Cara Giorgia, noi non, non ci metti a cuccia”, urladal microfono, e continua: “Questo è un metodo, chi si mette contro viene schiacciato”, ha aggiunto, parlando della nuova norma 'anti consulenze’, varata quando “ho iniziato a dire cose che alla premier davano fastidio”. “È come se noi vivessimo in un incantesimo - ha proseguito- nessuno osa criticare Giorgia, chi critica Giorgia finisce nel quaderno dei cattivi, gli opinionisti che criticano non vengono più invitati, guardate gli inviti, da Atreju alle trasmissioni Mediaset e questa cosa non la dice più nessuno perché se qualcuno la dice poi viene messo nel mirino.