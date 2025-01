Lettera43.it - Los Angeles, sale a 11 il bilancio provvisorio delle vittime degli incendi

Leggi su Lettera43.it

Almeno sei grandi distintistanno imperversando nella contea di Los. E ilaccertate è salito a 11 persone. Più di 10 mila edifici sono stati distrutti e oltre di 14 mila ettari sono andati in fumo. Circa 100 mila residenti sono sotto ordine di evacuazione, con altre decine di migliaia in allerta. È questo l’ultimo aggiornamento sulla situazione dei roghi nella metropoli californiana da parteautorità.Pacific Palisades, donna evacuata dalla polizia (Getty Images).Il vento si è attenuato, ma la situazione non è sotto controlloC’è almeno una buona notizia: nell’area di Los, colpita ormai da quattro giorni dadi portata devastante, i venti si sono attenuati. La situazione è tuttavia lontana dall’essere sotto controllo. Le autorità, riferisce la Cnn, hanno spiegato che fino a quando non sarà sicuro per gli investigatori accedere ai quartieri dove ci sono linee elettriche abbattute, perdite di gas e altri pericoli sarà impossibile determinare un numero certo di