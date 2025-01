Oasport.it - Lindsey Vonn infinita: “Non partivo dopo le 30 da quando avevo 17 anni: posso andare più veloce”

Lindsey Vonn è tornata a disputare una discesa libera a quasi sei anni di distanza dalla sua ultima apparizione in Coppa del Mondo: il 19 gennaio 2019 fu nona a Cortina d'Ampezzo, preludio alla medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali al termine dei quali si ritirò. La fuoriclasse statunitense è tornata in scena a 40 anni e ha conquistato un pregevole sesto posto, attardata di 58 centesimi da Federica Brignone e ad appena quattro decimi dal terzo gradino del podio. Vonn ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Eurosport: "È stato divertente. Ho commesso un paio di errori, so che posso andare più forte. Non partivo fuori dalle migliori 30 (oggi è scattata con il pettorale numero 32, n.d.r.) da quando avevo 17 anni, considerando tutto è stato un'ottima partenza". L'americana pregustava la quinta posizione, ma a sorpresa la svizzera Malorie Blanc, scesa con il numero 46, si è inserita al sesto posto (facendo tremare Brignone) e ha così tolto a Vonn la gioia della top-5: "Sarei stata un po' più contenta del quinto posto (ride, n.d.r.)".