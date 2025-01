Lanazione.it - La scuola dell’infanzia cambia. Riorganizzazione a Borgano: "Dal 2026 diventerà un nido"

Novità per quanto riguarda le scuoledie più in generale per ladel servizio. Lo ha comunicato il vicesindaco di Lamporecchio Luca Artino. "A partire dall’anno scolastico/2027, ladiuncomunale, grazie a un finanziamento legato al Pnrr di 560mila euro ottenuto dalla precedente amministrazione. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra comunità, poiché ci permetterà di offrire un percorso educativo continuativo da zero a quattordici anni". Artino parla anche dell’opportunità di Lamporecchio di attrarre bambini "comuni limitrofi, aumentando così le iscrizioni e garantendo un servizio educativo di qualità. Non portare avanti questo progetto sarebbe stato creare un danno al futuro di Lamporecchio e delle loro famiglie.