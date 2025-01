Dilei.it - Irish hair, l’esperta ci svela come riconoscerli e come prendersene cura (finalmente)

Il trend capelli più virale del momento su Instagram e TikTok? Senza dubbio è quello degli! Tutti ne parlano e sfoggiano chiome favolose sui social, condividendo consigli, ma anche dubbi sulavare glie realizzare uno styling a regola d’arte.Abbiamo chiesto aiuto alCamilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, per scoprire qualcosa di più su questo super trend!Cosa sono gliMa partiamo dalle basi: cosa sono gli? Si tratta di capelli che vengono spesso sfoggiati dalle donne irlandesi (da qui il nome) e sono caratterizzati da una chioma più liscia sulla parte superiore della testa e ondulata (o riccia) nella zona inferiore. Una tipologia di chioma che appartiene sopratutto alle donne che provengono dall’Irlanda ma che, in realtà, è piuttosto comune nel resto d’Europa per chi ha questa tipologia di riccio.