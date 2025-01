Agi.it - Il Papa a sorpresa nella sede della Fondazione Roma

AGI - Nel primo pomeriggio di oggiFrancesco si è recato in visita allapresso Palazzo Sciarra Colonna. Il Pontefice è stato accolto dal presidente Franco Parasassi e dai rappresentati degli organi statutari, compreso il direttore generale Renato Lattante. Erano presenti anche i familiari. Lo riferisce la stessa. Dopo aver benedetto la piccola Cappella fatta costruire all'interno del Palazzo, ilha ringraziato laper l'impegno profusosua attività istituzionale sottolineando l'importanzagratuità in tutti gli ambiti e, in particolare,cultura. Francesco ha rimarcato come il senso dell'umorismo debba accompagnare la quotidianità di ogni uomo e, a tal proposito, ha ricordato una bella preghiera di S. Tommaso Moro. Nel corso dell'incontro, il presidente, dopo aver ringraziato a nomevisita e averne evidenziato il carattere di assoluta eccezionalità, ha anche ricordato la recente visita dela Palazzo Cipolla facente parte del Museo del Corso - Polo museale, lo scorso 8 dicembre, per ammirare il capolavoro di Marc Chagall la "Crocifissione bianca", opera tanto amata dal, e quella un po' più risalente nel tempo, precisamente il 12 aprile 2019, al "Villaggio Alzheimer"zonaBufalottaCapitale, che assiste gratuitamente soggetti colpiti da Alzheimer e da Parkinson con un modello di approccio assistenziale veramente pionieristico per l'Italia.