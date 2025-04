Donizetti Opera 2025 a firma del maestro Frizza quattro titoli in tre nuovi allestimenti

firmata da Riccardo Frizza , nella doppia veste di direttore artistico e musicale, quella del Donizetti Opera 2025 , festival internazionale dedicato al celebre compositore bergamasco che animerà i teatri della “Città di Gaetano Donizetti” dal 14 al 30 novembre .Il Donizetti Opera è organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo presieduta da Giorgio Berta con la direzione generale di Massimo Boffelli , con il sostegno del Comune di Bergamo . È realizzato, inoltre, grazie al supporto di Allianz ( Main Partner della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo), Intesa Sanpaolo, SIAD e un crescente numero di imprese partner e realtà aderenti al progetto Ambasciatori di Donizetti che supportano il festival tramite Art Bonus.“Il programma del Donizetti Opera 2025 – commenta Riccardo Frizza – già rispecchia la strada indicata dalle linee guida triennali che abbiamo presentato lo scorso gennaio ea cui abbiamo lavorato accuratamente in questi mesi, a partire da una maggiore internazionalizzazione del festival. Bergamonews.it - Donizetti Opera 2025 a firma del maestro Frizza: quattro titoli in tre nuovi allestimenti Leggi su Bergamonews.it Sarà la prima edizioneta da Riccardo, nella doppia veste di direttore artistico e musicale, quella del, festival internazionale dedicato al celebre compositore bergamasco che animerà i teatri della “Città di Gaetano” dal 14 al 30 novembre .Ilè organizzato dalla Fondazione Teatrodi Bergamo presieduta da Giorgio Berta con la direzione generale di Massimo Boffelli , con il sostegno del Comune di Bergamo . È realizzato, inoltre, grazie al supporto di Allianz ( Main Partner della Fondazione Teatrodi Bergamo), Intesa Sanpaolo, SIAD e un crescente numero di imprese partner e realtà aderenti al progetto Ambasciatori diche supportano il festival tramite Art Bonus.“Il programma del– commenta Riccardo– già rispecchia la strada indicata dalle linee guida triennali che abbiamo presentato lo scorso gennaio ea cui abbiamo lavorato accuratamente in questi mesi, a partire da una maggiore internazionalizzazione del festival.

Potrebbe interessarti anche:

L’opera “Arlecchino in un bicchiere” sarà il manifesto ufficiale del Carnevale della Romagna 2025

Domenica 16 febbraio il teatro comunale di Gambettola ha ospitato la presentazione del manifesto e dei bozzetti dei grandi carri allegorici in movimento, che sfileranno alla 139esima edizione del ...

Amarone Opera Prima 2025: l’annata 2020 si svela al mondo

L’edizione 2025 di Amarone Opera Prima ha acceso i riflettori sull’annata 2020, una vendemmia che ha messo alla prova la Valpolicella tra sfide climatiche e risultati sorprendenti. L’evento, ospitato ...

La star della lirica Katia Ricciarelli inaugura l’edizione 2025 de "Le stanze dell’opera"

Sarà la superstar della lirica Katia Ricciarelli ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 de “Le Stanze dell’Opera” con una masterclass esclusiva in programma dal 4 al 7 aprile, che vedrà la ...

Donizetti Opera 2025 a firma del maestro Frizza: quattro titoli in tre nuovi allestimenti. Venezia, Teatro La Fenice – Anna Bolena. “L’Elisir d’amore” rivisita Donizetti e porta a teatro 14mila studenti pugliesi. Roma, Lucrezia Borgia all'Opera dal 16 febbraio. Spettacolo “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Prevendite aperte per “L’elisir d’amore” di Donizetti. Ne parlano su altre fonti

Come scrive bergamonews.it: Donizetti Opera 2025 a firma del maestro Frizza: quattro titoli in tre nuovi allestimenti - "Il programma del Donizetti Opera 2025 – commenta Riccardo Frizza – già rispecchia la strada indicata dalle linee guida triennali che abbiamo presentato lo scorso gennaio ea cui abbiamo lavorato accur ...

Lo riporta msn.com: La nuova era del Donizetti Opera Festival parte dalla fine - Inizia con l'ultima opera composta da Gaetano Donizetti l'undicesima edizione del Festival che gli dedica Bergamo, la sua città natale. (ANSA) ...

Secondo bergamonews.it: Festa al Teatro Donizetti con i 53 ambasciatori per i risultati conseguiti - direttore artistico e musicale del festival Donizetti Opera per il triennio 2025-2027. Per una sera, lunedì 10 marzo, gli Ambasciatori di Donizetti si sono seduti tra il cosiddetto “golfo ...