Inter Bayern Inzaghi ha le idee chiare sulla fascia sinistra Pavard e Acerbi pilastri della difesa

Inter Bayern, Inzaghi ha sciolto i dubbi sul ballottaggio nella fascia sinistra. In difesa si affida invece a Pavard e Acerbi

Manca un giorno ad Inter Bayern, gli uomini di Inzaghi si preparano alla sfida di ritorno dei quarti di Champions League. All'Allianz Arena i nerazzurri sono scesi in campo senza paura e hanno portato a casa una vittoria molto preziosa perché permette loro di partire leggermente favoriti domani sera. In occasione dell'importante gara il tecnico piacentino ha sciolto i dubbi sul ballottaggio riguardante la fascia sinistra, l'incertezza era tra Dimarco e Carlos Augusto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 32 partirà titolare con Darmian a destra, a centrocampo Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, in attacco la copia ThuLa. In difesa affidata a Pavard, Acerbi e Bastoni.

