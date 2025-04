Butta nel bosco 8 sacchi dello sporco al interno materiale di famiglia 2 500 euro di multa

bosco di Sabbio Chiese un vero e proprio carico di rifiuti domestici: otto sacchi neri pieni di immondizia lasciati tra la vegetazione, in una delle tante discariche abusive che deturpano il paesaggio della Valsabbia. Ora, dopo mesi di indagini, la polizia locale è. Bresciatoday.it - Butta nel bosco 8 sacchi dello sporco, all'interno materiale di famiglia: 2.500 euro di multa Leggi su Bresciatoday.it Era stato abbandonato in undi Sabbio Chiese un vero e proprio carico di rifiuti domestici: ottoneri pieni di immondizia lasciati tra la vegetazione, in una delle tante discariche abusive che deturpano il paesaggio della Valsabbia. Ora, dopo mesi di indagini, la polizia locale è.

