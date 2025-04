Internews24.com - Meret sulla lotta scudetto: «Ci crediamo, siamo lì e non dobbiamo mollare: dobbiamo sfruttare qualche passo falso dell’Inter»

di Redazionecrede ancora nello, non vuole dare tutto per perso. Le parole del portiere del Napoli dopo la sfida vinta contro l’EmpoliIntervenuto in conferenza stampa dopo Napoli Empoli, gara vinta dai padroni di casa,ha parlato dellee quindi ovviamente anche di Inter.PAROLE – «Dovevamo vincere stasera per dare una risposta importante, affrontata nel modo migliore dopo i primi cinque minuti.stati bravi ad andare in vantaggio e poi nella ripresa c’è stato un crescendo con cui l’abbiamo chiusa.arrivati al 90? con più tranquillità,contenti della porta rimasta imbattuta. Penso sia stata una vittoria meritata per quanto mostrato.? Ovviamente cilì e nonse arriverà, e provare a vincerle tutte.