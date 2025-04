L’annuncio a sorpresa di Francesca Michielin la scelta

Francesca Michielin cambia e dopo dieci anni saluta Martà Donà, sua storica manager. A dare L'annuncio lei stessa attraverso alcune stories di Instagram."Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management. Ringrazio Marta e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po' spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. "È stata una figata".La manager è una vera e propria icona a livello musicale e ha fondato la sua agenzia nel 2016. Sono nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo seguiva il vincitore Olly, poi Alessandro Cattelan ed è la storica manager pure di Marco Mengoni.

