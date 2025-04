Al Parco Urbano tornano le camminate che fanno bene al cuore con istruttore Febo Tittarelli

Parco Urbano tornano le camminate che 'fanno bene al cuore', promosse dall'Associazione Cardiologica Forlivese e dalla Fondazione Sacco. A guidare la passeggiata, che rimane anche sabato 19 aprile libera e senza necessità di prenotazione, è il dottor Febo Tittarelli, istruttore specializzato. Forlitoday.it - Al Parco Urbano tornano le camminate che "fanno bene al cuore" con l'istruttore Febo Tittarelli Leggi su Forlitoday.it Alleche 'al', promosse dall'Associazione Cardiologica Forlivese e dalla Fondazione Sacco. A guidare la passeggiata, che rimane anche sabato 19 aprile libera e senza necessità di prenotazione, è il dottorspecializzato.

Potrebbe interessarti anche:

Tornano le passeggiate al parco urbano per tenere in forma il cuore

L'associazione Cardiologica Forlivese ripropone per il 2025 il progetto “Cammina Con Noi” in collaborazione con la Fondazione Sacco, progetto che si avvale anche questo anno del patrocinio non ...

Dopo il maltempo c'è una nuova data per la 24esima Corritalia: al parco urbano un'invasione di mille studenti

Rinviata per maltempo, sabato si disputerà la 24esima edizione della Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata dall'Associazione italiana cultura sport per promuovere l’attività ...

Spacciava droga nel Parco Urbano, 18enne fermato a Pomigliano

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 18enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato sabato scorso dalla polizia municipale di Pomigliano d’Arco (Napoli), mentre spacciava droga nel ...

Tornano le passeggiate al parco urbano per tenere in forma il cuore. Parco urbano, torna la Corritalia. Domani mille partecipanti di ogni età. Al Parco Urbano torna l'appuntamento con le camminate che fanno bene al cuore. “Coop Outdoor – I Love Francigena 2025”: tornano le escursioni gratuite insieme a Coop!. "I segreti del Parco del Cardeto": ecco il trekking urbano alla scoperta del polmone verde di Ancona. Camminata in silent e masterclass fluid: torna il Jill Cooper Freedom all'Arena dello Stretto Ciccio Franco. Ne parlano su altre fonti

Riporta radiogold.it: Tornano le “Camminate Reali” - PIEMONTE – Anche nel 2025 tornano le Camminate Reali ... 25/05): Camminata Reale ad anello di 10 e 20 km circa Il suggestivo Parco e la maestosa mole del Castello di Agliè rappresentano ...

Riporta zipnews.it: Tornano la Camminate Reali, sulle Vie dei Re: tre itinerari a piedi tra le Residenze Sabaude - Tornano le Camminate Reali edizione 2025 ... o in caso di maltempo 25/05): Camminata Reale ad anello di 10 e 20 km circa. Il suggestivo Parco e la maestosa mole del Castello di Agliè rappresentano la ...