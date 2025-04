Conferenza stampa Mkhitaryan pre Inter Bayern Ingiocabili L’ho detto e ci avete fatto i titoli c’è tanta gente che parla fuori Può essere la mia ultima occasione per…

Conferenza stampa Mkhitaryan pre Inter Bayern: le parole del centrocampista dei nerazzurri alla vigilia del quarto di ritorno di Champions LeagueLa Conferenza stampa di Henrikh Mkhitaryan, queste le parole del centrocampista nerazzurro alla vigilia di Inter Bayern Monaco, sfida valevole per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League (dopo che l’andata è stata vinta dai nerazzurri per 1 a 2). Il calciatore armeno Interviene in Conferenza in compagnia del suo allenatore, Simone Inzaghi. La Conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di InterNews24 la seguiremo live.SE C’E’ LA CONSAPEVOLEZZA DI essere AD UN PASSO DI QUALCOSA DI STRAORDINARIO – «Ovviamente una grande occasione ma dobbiamo pensare soprattutto alla partita di domani, che sarà molto difficile. Contro una squadra molto forte. Internews24.com - Conferenza stampa Mkhitaryan pre Inter Bayern: «Ingiocabili? L’ho detto e ci avete fatto i titoli, c’è tanta gente che parla fuori. Può essere la mia ultima occasione per…» Leggi su Internews24.com di Giuseppe Colicchiapre: le parole del centrocampista dei nerazzurri alla vigilia del quarto di ritorno di Champions LeagueLadi Henrikh, queste le parole del centrocampista nerazzurro alla vigilia diMonaco, sfida valevole per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League (dopo che l’andata è stata vinta dai nerazzurri per 1 a 2). Il calciatore armenoviene inin compagnia del suo allenatore, Simone Inzaghi. Laavrà inizio alle ore 14:00, noi diNews24 la seguiremo live.SE C’E’ LA CONSAPEVOLEZZA DIAD UN PASSO DI QUALCOSA DI STRAORDINARIO – «Ovviamente una grandema dobbiamo pensare soprattutto alla partita di domani, che sarà molto difficile. Contro una squadra molto forte.

