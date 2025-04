Codice Ateco su prestazioni sessuali la testimonianza di una escort Finalmente possiamo pagare le tasse anche noi

Codice Ateco 96.99.92, che regolarizza agli occhi dello Stato coloro che si occupano di “servizi di organizzazione di incontri ed eventi simili”, come le escort, rappresenta una novità storica in termini di lavoro e di fiscalità. In tal modo. Napolitoday.it - Codice Ateco su prestazioni sessuali, la testimonianza di una escort: "Finalmente possiamo pagare le tasse anche noi" Leggi su Napolitoday.it L'introduzione da parte dell'Agenzia delle Entrate del96.99.92, che regolarizza agli occhi dello Stato coloro che si occupano di “servizi di organizzazione di incontri ed eventi simili”, come le, rappresenta una novità storica in termini di lavoro e di fiscalità. In tal modo.

Potrebbe interessarti anche:

Il Fisco regolarizza la prostituzione: spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato)

C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso ...

Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort: così il fisco regolarizza “l’organizzazione di servizi sessuali” (che però è reato)

Prostitute ed escort avranno il loro codice Ateco, la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat: è quanto scoperto dal giornale Open, secondo cui la voce, entrata in vigore il 1° ...

L’Istat mette in regola la prostituzione, ora c’è un codice Ateco apposta: cosa cambia

Nei nuovi codici Ateco 2025 ce n'è anche uno che copre la "fornitura e organizzazione di servizi sessuali", inclusa la "prostituzione". Chi guadagna con questa attività - che non è illegale, purché ...

Codice Ateco su prestazioni sessuali, la testimonianza di una escort: "Finalmente possiamo pagare le tasse anche noi". Il fisco regolarizza la prostituzione? Il codice Ateco per la fornitura di "servizi sessuali". Codice Ateco 2025: inclusi i servizi di incontro e sessuali. Scoppia la polemica. Escort con la partita Iva, ora pagheranno le tasse: l’Istat attribuisce il Codice Ateco alla fornitura di pres. Svolta, ora lo Stato mette in regola escort e prostitute. Il Fisco regolarizza la prostituzione: spunta il codice Ateco anche per «l'organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato). Ne parlano su altre fonti

Lo riporta commercialista.it: Prostituzione e Codice ATECO 96.99.92: l’ISTAT riconosce i servizi sessuali come attività economica - Dal 2025 l’ISTAT inserisce i servizi sessuali nel codice ATECO 96.99.92: novità fiscali e legali per escort e sex worker in Italia.

Riporta ilgazzettino.it: Escort con la partita Iva, ora pagheranno le tasse con il codice Ateco (fornitura di prestazioni sessuali): le prostitute diventano professioniste - MILANO - Prostituzione e attività di escort entrano nei perimetri economici dell'Istat. Con un codice Ateco su misura introdotto nella nuova classificazione 2025 in vigore dal primo ...

Scrive alfemminile.com: Il Codice Ateco per chi fa il sex work: la novità "fiscale" che ha acceso il dibattito - In Italia entra in vigore il codice ATECO che classifica in modo ufficiale le attività legate alla prostituzione e ai servizi sessuali. Una decisione che ha ...