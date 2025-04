Nino D Angelo raddoppia la data al Plebiscito de I miei meravigliosi anni 80 estate 2025

data dell’11 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, a grande richiesta Nino D’Angelo raddoppia con un secondo concerto - evento nella sua amata città. Si aggiunge una nuova data al tour estivo “I miei meravigliosi anni '80 estate 2025”: il 12 settembre nella suggestiva. Napolitoday.it - Nino D'Angelo raddoppia la data al Plebiscito de 'I miei meravigliosi anni '80 estate 2025' Leggi su Napolitoday.it Dopo l’annuncio delladell’11 settembre in Piazza dela Napoli, a grande richiestaD’con un secondo concerto - evento nella sua amata città. Si aggiunge una nuovaal tour estivo “I'80”: il 12 settembre nella suggestiva.

