A spasso su un furgone rubato un carabiniere fuori servizio lo nota e lo insegue 55enne bloccato e denunciato

servizio, spostandosi in auto verso Ancona ha individuato un furgone rubato e – mettendosi con discrezione all’inseguimento – ha permesso ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di fermarlo e denunciarlo. La vicenda risale allo scorso 9 aprile quando un militare. Anconatoday.it - A spasso su un furgone rubato, un carabiniere fuori servizio lo nota e lo insegue: 55enne bloccato e denunciato Leggi su Anconatoday.it SENIGALLIA – Libero dal, spostandosi in auto verso Ancona ha individuato une – mettendosi con discrezione all’inseguimento – ha permesso ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di fermarlo e denunciarlo. La vicenda risale allo scorso 9 aprile quando un militare.

Potrebbe interessarti anche:

15enne rapito a Napoli e poi rilasciato, il VIDEO del sequestro: il 24enne Antonio Amaral lo trascina e lo carica sul furgone rubato

L'obiettivo era quello di tentare un’estorsione da 1,5 milioni di euro. Il 24enne è stato arrestato ed ora si cercano i complici Spunta un video choc in merito al 15enne rapito a San Giorgio a ...

A spasso con 500 chili di rame in un furgone, denunciato

Se ne andava a spasso per Fiorenzuola con un furgone carico di cavetteria di rame. Nei guai è finito un 32enne romeno senza fissa dimora che è stato denunciato per ricettazione e possesso di due ...

Torre del Greco, sequestrato furgone con rifiuti speciali: un denunciato in fuga su veicolo rubato

TORRE DEL GRECO – Un furgone carico di rifiuti speciali è stato sequestrato dalla polizia municipale di Torre del Greco, mentre i due occupanti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Il ...

A spasso su un furgone rubato, un carabiniere fuori servizio lo nota e lo insegue: 55enne bloccato e denunciato. Vuol vendere un trapano rubato e lo propone senza saperlo a un carabiniere: denunciato per ricettazione. Castelfidardo, tentato furto con spaccata al supermercato: sul posto i carabinieri. Intercettato furgone carico di rame in viale Michelangelo, denunciate cinque persone. Cinisi, furto di rame in un parcheggio vicino all'aeroporto. Incidente a Fidenza: urta un'auto e poi scappa. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ansa.it: Carabiniere fuori servizio scopre furgone rubato e lo insegue - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 55enne originario ...

Scrive ansa.it: Furgone rubato a una onlus ritrovato dai carabinieri nel Barese - I carabinieri di Mola di Bari hanno recuperato il furgone rubato tre giorni fa alla Comunità frontiera onlus-città dei ragazzi', utilizzato per aiutare i più giovani nelle attività educative. (ANSA) ...

Nota di telebari.it: Rubato il furgone della onlus ‘Città dei ragazzi’ a Mola: i carabinieri lo ritrovano a Noicattaro - I carabinieri di Mola di Bari hanno recuperato il furgone rubato tre giorni fa alla Comunità frontiera onlus-città dei ragazzi’, utilizzato per aiutare i più giovani nelle attività educative. Il ...