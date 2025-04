Poliziotto aggredito al volto da un detenuto

volto da un detenuto con gravi problemi psichiatrici. Tarantinitime.it - Poliziotto aggredito al volto da un detenuto Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoLa casa circondariale di Taranto è sempre più un luogo in cui non solo si perde di vista il percorso riabilitativo delle donne e degli uomini privati della loro libertà perché protagonisti o sospettati di reati , ma anche un luogo di lavoro diventato insicuro e rischioso per il personale interno.Così Mimmo Sardelli, segretario generale della FP CGIL di Taranto, che denuncia la gravissima aggressione subita questa mattina (15 aprile 2025), intorno alle 10.00, da un ispettore della Polizia Penitenziaria.I fatti sono il racconto sofferente dell’ispettore che vuole rimanere anonimo.“Quel personale è sfiduciato, non crede più che il cambiamento sia possibile e quindi non è neanche più disposto a denunciare in prima persona” – commenta Sardelli.I fatti, da una prima sommaria ricostruzione, si riferiscono ad un pugno sferrato in pienoda uncon gravi problemi psichiatrici.

