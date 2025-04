Vento forte e mare agitato scatta allerta

allerta meteo per venti forti e mare agitato, valido dalle 12 alle 23.59 di domani, mercoledì 16 aprile su tutto il territorio ad esclusione delle seguenti Zone di. Casertanews.it - Vento forte e mare agitato: scatta l'allerta Leggi su Casertanews.it La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso dimeteo per venti forti e, valido dalle 12 alle 23.59 di domani, mercoledì 16 aprile su tutto il territorio ad esclusione delle seguenti Zone di.

Allerta meteo per vento forte e mare agitato: l'avviso della Protezione Civile

Nuovo avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 18 di oggi, domenica 6 aprile, fino alle 23.59 di domani, lunedì 7 aprile, su tutta la Campania. L'avviso della ...

Protezione civile, allerta meteo per vento forte e mare agitato

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare ...

Allerta meteo in Campania: vento forte e mare agitato per le prossime 24 ore

Allerta meteo su Napoli e Campania per vento forte e mare agitato fino alle 23.59 di lunedì 7 aprile: possibili problemi ai collegamenti con le isole.Continua a leggere

