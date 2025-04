Riaprono le Grotte del cavallone esempio di bellezza naturale e patrimonio storico culturale dell’Abruzzo

Riaprono le Grotte del cavallone. Il sito turistico da lunedì 21 aprile e per tutte le domeniche successive e le festività sarà accessibile per visite guidate, eventi culturali e attività per famiglie con l’obiettivo di far scoprire la bellezza e la storia di questo luogo. Chietitoday.it - Riaprono le Grotte del cavallone: esempio di bellezza naturale e patrimonio storico-culturale dell’Abruzzo Leggi su Chietitoday.it Nel giorno di Pasquettaledel. Il sito turistico da lunedì 21 aprile e per tutte le domeniche successive e le festività sarà accessibile per visite guidate, eventi culturali e attività per famiglie con l’obiettivo di far scoprire lae la storia di questo luogo.

Riaprono le Grotte del cavallone: esempio di bellezza naturale e patrimonio storico-culturale dell'Abruzzo.

