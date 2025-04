"Dobbiamo pensare a noi da qui alla fine del campionato: meritiamo di stare alti in classifica per il lavoro che facciamo". Così il terzino del Napoli Pasqualeai microfoni di Radio Crc al termine del match di ieri sera vinto 3-0 dai campani contro l'Empoli."Non mi piace dire che.

Potrebbe interessarti anche:

Mazzocchi: «Che emozione la standing ovation, ma ora testa al nostro percorso»

Mazzocchi: «Che emozione la standing ovation, ma ora testa al nostro percorso»"> Un ritorno da protagonista per Pasquale Mazzocchi, autore di una prestazione solida e generosa nel 3-0 con cui il ...

Mazzocchi convince: “Tanta spinta e voglia di incidere. Esce stremato con standing ovation”

Le Pagelle – Mazzocchi convince: “Tanta spinta e voglia di incidere. Esce stremato con standing ovation” Pasquale Mazzocchi convince! L’ex granata ha preso il posto … L'articolo Mazzocchi convince: ...

Mazzocchi: “Standing ovation? È la mia gente. Vi svelo su cosa ho basato la carriera”, poi l’annuncio sulla Scudetto è chiaro

Dopo la brillante vittoria per 3-0 sull’Empoli, il Napoli di Antonio Conte ha dato l’impressione di aver trovato finalmente quella solidità che in certi momenti della stagione era mancata. La corsa ...

Standing ovation per Mazzocchi: “Non me la sono goduta del tutto”. Per lui zero contrasti persi.

Mazzocchi: "Il Napoli merita di lottare per lo Scudetto".

Mazzocchi: "Manca poco ma non è finita".

Mazzocchi carica il Napoli: "Merita di lottare per lo Scudetto".

"Esalta il Maradona, esce con la standing ovation", riscatto Mazzocchi in Napoli-Empoli: voti e pagelle.

Mazzocchi: “La standing ovation? Me la sono goduta”.