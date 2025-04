Angeli e Madonna della Vara avranno gli abiti nuovi il restyling curato dagli studenti del Basile

restyling degli abiti della Vara, nell’ambito degli interventi di valorizzazione del carro votivo in vista della storica edizione 2025.Il primo appuntamento ha avuto luogo presso l’istituto “Basile”, alla presenza del. Messinatoday.it - Angeli e Madonna della Vara avranno gli abiti nuovi, il restyling curato dagli studenti del Basile Leggi su Messinatoday.it Nella giornata di oggi si sono svolti due significativi momenti legati aldegli, nell’ambito degli interventi di valorizzazione del carro votivo in vistastorica edizione 2025.Il primo appuntamento ha avuto luogo presso l’istituto “”, alla presenza del.

Potrebbe interessarti anche:

La Madonna dei reggini incastonata in un libro: l'atto d'amore dei portatori della Vara

Il seminario arcivescovile Pio XI ha ospitato la presentazione del volume "Maria SS. Del Consuolo. La Madonna dei reggini, Pensieri, Parole, Opere e Miracoli" Iiriti Editori, curato da Gaetano ...

Via al Consiglio dei ministri che vara il nuovo decreto sicurezza. Cosa cambia e perché la Lega non è contenta

Il governo Meloni spinge sull’acceleratore: il disegno di legge sulla Sicurezza, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in un decreto legge e a questo è stato dedicato il Consiglio dei ...

Da San Mercuriale al Duomo: torna la Fiorita dei bambini dedicata alla Madonna del Fuoco

Domenica si svolgerà la tradizionale Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco che inizierà alle 14.45 sul sagrato di San Mercuriale. E’ un’iniziativa che coinvolge centinaia di persone, bambini ...

Messina, nuovo volto per la Vara: studenti e cittadini protagonisti del restyling. Ne parlano su altre fonti