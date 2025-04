Maggio al infanzia 2025 teatro arti circensi il corteo del maggio e spazi di creatività per i più piccoli

arti circensi negli chapiteaux. Bari e Molfetta sono le prime due città ad accogliere le creature fantastiche: il tema della XXVIII edizione del festival di teatro per le nuove generazioni maggio all’infanzia, con la. Baritoday.it - Maggio all'infanzia 2025: teatro, arti circensi, il corteo del maggio e spazi di creatività per i più piccoli Leggi su Baritoday.it pettacoli nei teatri, laboratori creativi ed eventi corali nelle piazze,negli chapiteaux. Bari e Molfetta sono le prime due città ad accogliere le creature fantastiche: il tema della XXVIII edizione del festival diper le nuove generazioniall’, con la.

Maggio all'infanzia 2025: teatro, arti circensi, il corteo del maggio e spazi di creatività per i più piccoli. Maggio all’infanzia 2025, candidature spettacoli. Al Teatro dei Piccoli finale di stagione fra bolle di sapone, clownerie e magie nouvelle di Michele Cafaggi. Il Teatro Pan festeggia il 50° al festival Il Maggiolino 2025. "La mia famiglia e altre volgarità": al Cine Teatro Odeon divertimento assicurato con Alberto Farina. Cesena Cultura - Teatri - Puerilia a cura di Chiara Guidi 2025. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta napolimagazine.com: SPETTACOLI - Michele Cafaggi in "SONOSOLO. Sono solo bolle di sapone", domenica 13 aprile al Teatro dei Piccoli - Lo spettacolo sarà proposto anche nelle mattine del 14 e 15 aprile alle classi di scuole dell’infanzia e primaria, che torneranno protagoniste anche nel mese di maggio 2025 - questa volta sul ...

Lo riporta cremonaoggi.it: Da aprile a maggio torna - Ad arricchire ulteriormente il programma dell’edizione 2025 de Il Tempo dell’Infanzia, alcuni appuntamenti per ... Museo di Storia naturale e negli spazi urbani. Al Teatro Monteverdi, lunedì 26 maggio ...

Scrive napolitoday.it: Al Teatro dei Piccoli finale di stagione fra bolle di sapone, clownerie e magie nouvelle di Michele Cafaggi - Un uomo vestito di tutto punto si presenta in scena: deve fare uno spettacolo in teatro. Lui e? uno specialista di “bolle di sapone”, ma ha dimenticato i suoi attrezzi. Non si dispera e decide ...