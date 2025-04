LIVE Giro d’Abruzzo 2025 tappa di oggi in DIRETTA gruppo compatto ai 30 km

DIRETTA LIVE14.48: La UAE è in testa al gruppo e sta tenendo altissima l’andatura e la velocità.14.46: Si stacca Stephen Williams (Israel Premier Tech), che era uno dei protagonisti attesi della giornata di oggi.14.45: Il gruppo ha ripreso Granger e i due fuggitivi!14.43: Anche il gruppo in questa fase di discesa sta aumentando l’andatura e ha ridotto notevolmente il distacco da Zurlo e Bracalente.14.40: Granger ormai si è avvicinato ai due fuggitivi. Ritardo di soli venti secondi.14.37: In questo momento Matteo Zurlo (S.C Padovani Polo Cherry Bank) e Diego Bracalente (Mah Bank Ballan Csb) hanno 50 secondi di vantaggio su Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) e poco più di un minuto sul gruppo.14.31: Dal gruppo è fuoriuscito il britannico Ben Granger (Mg. Oasport.it - LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto ai -30 km Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48: La UAE è in testa ale sta tenendo altissima l’andatura e la velocità.14.46: Si stacca Stephen Williams (Israel Premier Tech), che era uno dei protagonisti attesi della giornata di.14.45: Ilha ripreso Granger e i due fuggitivi!14.43: Anche ilin questa fase di discesa sta aumentando l’andatura e ha ridotto notevolmente il distacco da Zurlo e Bracalente.14.40: Granger ormai si è avvicinato ai due fuggitivi. Ritardo di soli venti secondi.14.37: In questo momento Matteo Zurlo (S.C Padovani Polo Cherry Bank) e Diego Bracalente (Mah Bank Ballan Csb) hanno 50 secondi di vantaggio su Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) e poco più di un minuto sul.14.31: Dalè fuoriuscito il britannico Ben Granger (Mg.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa valida per il Giro d'Abruzzo 2025, corsa organizzata da RCS Sport tornata nel ...

12.13 Velocità altissima in queste prime fasi di gara nel plotone. 12.11 Gruppo ancora compatto. 12.07 Opportunità per i giovani corridori italiani che ...

11.45 Mancano le stelle al via: il nome più gettonato è forse quello di Stephen Williams, vincitore della Freccia Vallone nel 2024. 11.42 Il livello (corsa ...

