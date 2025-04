Terracina–Priverno riaccese le speranze per la riattivazione della linea ferroviaria istituita una cabina di regia al Ministero

Un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvoltiAll'incontro, convocato dal Ministro Matteo Salvini, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Terracina, il sindaco Francesco Giannetti e l'assessore ai trasporti Sara Norcia, affiancati da RFI, ANAS, Regione Lazio, Astral e la Prefettura di Latina. A condurre i lavori il consigliere ministeriale Davide Bordoni, che ha sottolineato l'impegno politico verso la riapertura di un'infrastruttura fondamentale per la mobilità locale.

