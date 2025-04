Litiga con la suocera e le tira un posacenere genero assolto per mancanza di prove

suocera è molto conflittuale e il genero finisce sotto processo con l’accusa di lesioni nei confronti della madre della ex moglie, ma solo dopo il processo d’appello.L’imputato è stato assolto dalle accuse del delitto di lesioni nei confronti della madre della ex moglie. Perugiatoday.it - Litiga con la suocera e le tira un posacenere: genero assolto per mancanza di prove Leggi su Perugiatoday.it Il rapporto con laè molto conflittuale e ilfinisce sotto processo con l’accusa di lesioni nei confronti della madre della ex moglie, ma solo dopo il processo d’appello.L’imputato è statodalle accuse del delitto di lesioni nei confronti della madre della ex moglie.

