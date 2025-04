Ida Carmina M5S Statale Palermo Agrigento solo 8 km completati in 12 anni

Statale Palermo–Agrigento, un’arteria fondamentale per la mobilità interna della Sicilia. In 12 anni di. Agrigentonotizie.it - Ida Carmina (M5S): "Statale Palermo-Agrigento, solo 8 km completati in 12 anni" Leggi su Agrigentonotizie.it "Ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e al ministro per il Sud per fare piena luce sull’inaccettabile paralisi che caratterizza i lavori di ammodernamento della, un’arteria fondamentale per la mobilità interna della Sicilia. In 12di.

Ida Carmina (M5S): "Statale Palermo-Agrigento, solo 8 km completati in 12 anni". On. Ida Carmina interrogazione parlamentare sui ritardi al completamento della strada statale Agrigento-Palermo.

