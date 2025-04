Premier League Arsenal brilla ancora Rice La sua giocata VIDEO

Premier League, gli highlights di Arsenal-Brentford 1-1. brilla ancora Declan Rice con un grande assist. Ecco gli highlightsPremier League, gli highlights di Arsenal-Brentford 1-1. brilla ancora Declan Rice con un grande assist. Ecco gli highlights da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Premier League, Arsenal: brilla ancora Rice. La sua giocata | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it , gli highlights di-Brentford 1-1.Declancon un grande assist. Ecco gli highlights, gli highlights di-Brentford 1-1.Declancon un grande assist. Ecco gli highlights da Gazzetta.it.

Premier League LIVE alle 13.30: subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal

Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co...

Premier League LIVE: alle 13.30 il Manchester United. Poi Tottenham, Arsenal e Chelsea

Dopo l`anticipo che ha aperto la 26esima giornata di Premier League, che ha visto il Brentford imporsi per 4-0 sul Leicester, prosegue la giornata...

Arsenal-Chelsea, il pronostico di Premier League: derby d’alta classifica, spettacolo assicurato

Prima della sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali, ci aspetta ancora una domenica di grande calcio in giro per l’Europa. Domani, 16 marzo, sono in programma tre partite per la 29ª ...

Chiesa brilla in Coppa ma gioca poco: i tifosi del Liverpool fanno partire una protesta social. Brentford, Frank riporta in campo Baggio: il nobile gesto del club londinese. Premier League, Salah brilla ma il Liverpool perde punti nella corsa al titolo a Birmingham. Champions, Arsenal a valanga sul Psv: a segno anche Calafiori. Crollo Bruges, nel Dortmund brilla Adeyemi. Lucy Bronze brilla mentre l'Inghilterra domina il Belgio nella sfida della Nations League femminile.. Haaland flop con il Manchester City: in Premier League brilla la stella Isak. Ne parlano su altre fonti

