Biccy.it - I 250 album più belli del secolo: la classifica di Rolling Stone

Leggi su Biccy.it

Se il mese scorso Billboard ha stilato ladelle migliori popstar del, questa settimana il magazine musicaleha risposto con i 250 miglioridel 21esimo. Cosa hanno in comune queste due classifiche? La prima posizione.Al primo posto infatti non c’è Confession On A Dancefloor di Madonna, nemmeno The Fame Monster o Born This Way di Lady Gaga, Blackout di Britney o Teenager Dream di Katy Perry, The Truth About Love di Pink, The Emancipation of Mimi di Mariah Carey o Stripped di Christina Aguilera, ma Lemonade di Beyonce.The greatests of the century by @#1. Lemonade#16. BEYONCÉ#37. RENAISSANCE#126. COWBOY CARTER#126. A Seat at the Table#150. Survivor pic.twitter.com/Q2UmBlbRqU— BEYRIDING ² ? (@RiddingBey) January 10, 2025I 250 miglioridel 21esimo