Grande Fratello | ex concorrente condannato per estorsione stalking e lesioni

Kiran Maccali, exdella 12ª edizione del, aveva conquistato il pubblico con la sua storia di adozione e il carattere alla buona. Ma dopo il reality, la sua vita ha preso una piega oscura. Tra accuse, arresti e condanne, Kiran è diventato protagonista di vicende giudiziarie che hanno segnato il suo destino. Cosa si nasconde dietro il declino dell’ex gieffino?Un inizio semplice e promettenteNel 2011, Kiran Maccali si presentava al pubblico come un ragazzo nato in India, adottato e cresciuto in provincia di Bergamo. Si descriveva come una persona ambiziosa ma rispettosa, capace di dire sempre ciò che pensa. Nel suo percorso al, il pubblico ha conosciuto un giovane dalla personalità genuina, ma forse incapace di gestire la pressione della notorietà.