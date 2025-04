Tennis Montecarlo Musetti è in finale

Musetti. Il 23enne di Carrara vola in finale sulla terra rossa di Montecarlo e andrà a caccia del suo primo Master 1000 in carriera. In semifinale l'azzurro, grazie all'ennesima rimonta,ha battuto l'australiano Alex de Minaur,ottava testa di serie e n.8 del ranking Atp, al tiebreak del 3° set (vinto 7-4),dopo 2h38' di gioco. Domani in finale Musetti, n.13 del seding, troverà il n.2 al Mondo, lo spagnolo Alcaraz (76 64 a Davidovich-Fokina), che l'azzurro ha già battuto nella finale di Amburgo nel 2022.

(Da una nota di huffingtonpost.it si apprende che:) Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo. Sconfitto De Minaur dopo una sofferta rimonta, ora c'è Alcaraz - Un netto passo in avanti nella classifica generale. Sarà almeno numero 11 la prossima settimana, in caso di vittoria entrerebbe nella top ten.

(Come indicato da ilmessaggero.it:) Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti. La finale del Masters 1000 di Montecarlo - Lorenzo Musetti si regala la sua prima finale in un Masters 1000. L'azzurro batte in rimonta l'australiano Alex de Minaur e stacca il pass per l'ultimo atto dell'Atp Montecarlo.

(A darne comunicazione è ilsecoloxix.it:) Tennis, Musetti batte De Minaur e va in finale a Montecarlo - Roma – Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Montecarlo dove domani sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il tennista toscano ha battuto in tre set l'australiano Alex De ...