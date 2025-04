Inter Cagliari Zalewski nel prepartita Ecco come mi sento Vittorie come quella col Bayern ti fanno sentire meno la stanchezza

Inter, Nicola Zalewski, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Cagliari in campionato Ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter Cagliari, l’esterno nerazzurro Nicola Zalewski ha presentato la sfida del 32° turno del campionato di Serie A. DOPO IL PARI COL PARMA, LA VITTORIA CONTRO IL . Calcionews24.com - Inter Cagliari, Zalewski nel prepartita: «Ecco come mi sento! Vittorie come quella col Bayern ti fanno sentire meno la stanchezza» Leggi su Calcionews24.com L’esterno dell’, Nicola, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro ilin campionato Ai microfoni di Dazn neldi, l’esterno nerazzurro Nicolaha presentato la sfida del 32° turno del campionato di Serie A. DOPO IL PARI COL PARMA, LA VITTORIA CONTRO IL .

Potrebbe interessarti anche:

Inter Cagliari - massiccio turn-over di Inzaghi? Zalewski e Asllani verso una maglia da titolari

di RedazioneInter Cagliari, le probabili formazioni verso la gara di San Siro: lo scenario per la partita di Serie A Inzaghi prepara l’Inter B per la sfida contro il Cagliari, le possibili scelte ...

Zalewski Inter - chance da titolare contro il Cagliari? Le ultime

di RedazioneZalewski Inter, chance da titolare contro il Cagliari? Le ultime in vista del match di domani pomeriggio Cosi la Gazzetta dello Sport sulle probabili scelte di Inzaghi per il match in ...

Inter-Cagliari - Inzaghi con 1/2 cambi per reparto : Zalewski titolare – TS

Inter-Cagliari in arrivo. I nerazzurri, sabato pomeriggio, se la vedranno contro i sardi. Inzaghi dovrebbe cambiare diverse pedine. Occhio all’esordio da titolare di Nicola Zalewski. L’IMPEGNO – Si ...

LIVE - Inter-Cagliari 0-0, 6': Barella subito in palla, Arnautovic toglie a Zalewski un pallone invitante. Inter-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv. LIVE - Inter-Cagliari 1-0, 20': la sblocca Arnautovic, inserimento perfetto e Caprile battuto con un tiro potente. LIVE - Inter-Cagliari, squadre in campo per il prepartita. In Curva Nord torna a riaffiorare uno striscione. Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. L'urlo di De Vrij: "Abbiamo fatto la partita, Zalewski?...". Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) LIVE - Inter-Cagliari, squadre in campo per il prepartita. In Curva Nord torna a riaffiorare uno striscione - INTER-CAGLIARI 0-0 LIVE MATCH 17.55 - Squadre che guadagnano il centro del campo per il rituale prepartita. Curva Nord che torna a esporre uno striscione in balaustra: "Noi abbiamo l'Inter nel cuore".

(L’agenzia informazione.it ha pubblicato che:) Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: Zalewski e Arnautovic per Inzaghi, Nicola con Coman - Inter-Cagliari: dove vederla in tv Solo Dazn trasmetterà il match tra nerazzurri e sardi, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 18. Per vederla basterà accedere con le proprie credenziali su ...

(In base alle informazioni di inter-news.it:) Zalewski: «Tutto incredibile a Monaco! Quando vinci senti meno stanchezza» - Zalewski è intervenuto prima di Inter-Cagliari, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 18. Di seguito quanto - Leggi su Inter-News ...