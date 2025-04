Musetti è finale a Montecarlo battuto De Minaur

Montecarlo, 12 aprile 2025 – Lorenzo Musetti ha battuto Alex De Minaur nella semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. 1-6 6-4 7-6 (7-4) il risultato finale. Domani la finale contro Alcaraz. Sport.quotidiano.net - Musetti è finale a Montecarlo, battuto De Minaur Leggi su Sport.quotidiano.net , 12 aprile 2025 – LorenzohaAlex Denella semidel torneo Atp Masters 1000 di. 1-6 6-4 7-6 (7-4) il risultato. Domani lacontro Alcaraz.

(Secondo quanto riportato da huffingtonpost.it:) Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo. Sconfitto De Minaur dopo una sofferta rimonta, ora c'è Alcaraz - Un netto passo in avanti nella classifica generale. Sarà almeno numero 11 la prossima settimana, in caso di vittoria entrerebbe nella top ten.

(Da una nota di lanazione.it si apprende che:) Musetti vola in finale, l’urlo di Carrara si sente fino a Montecarlo - Montecarlo, 12 aprile 2025 – Adelante Lorenzo. Musetti incanta Montecarlo, batte in tre set il numero 10 del ranking (1-6, 6-4, 7-6), l’australiano Alex De Minaur, e diventa il nono italiano a ...

(Dalle pagine di gazzetta.it si apprende che:) LIVE Musetti-De Minaur per la finale a Montecarlo: quando giocano e dove vederla - Il bilancio dei precedenti è sull'1-1. De Minaur ha vinto al primo turno dell'Australian Open nel 2022 in 4 set, Musetti ha battuto l'australiano in tre set la scorsa stagione al secondo turno ...