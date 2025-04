Vino Lollobrigida Stiamo attenti ai dealcolati bisogna proteggere le nostre produzioni d’eccellenza

Vino pericoloso. Ma il pericolo è l’abus0”, ha detto il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida in un’intervista al Corriere della sera dopo la conclusione del “Vinitaly”. “Vogliamo dare informazioni – ha proseguito il titolare del Masaf – il Vino fa parte della nostra alimentazione e siamo uno dei popoli più longevi al mondo”. Per questo motivo, in futuro, le bottiglie di Vino conterranno “indicazioni scientifiche che permettano alle persone di scegliere quanto consumare”.Quanto ai dealcolati, il ministro ha risposto che “il Vino si stabilizza con l’etanolo, l’alcol prodotto dalla fermentazione. E’ un conservante naturale, lo sanno anche le nostre nonne”. “Se l’alcol non c’è bisogna trovare conservanti di provenienza chimica e industriale. Secoloditalia.it - Vino, Lollobrigida: “Stiamo attenti ai dealcolati, bisogna proteggere le nostre produzioni d’eccellenza” Leggi su Secoloditalia.it In Europa “alcune nazioni volevano etichette che definivano ilpericoloso. Ma il pericolo è l’abus0”, ha detto il ministro dell’agricoltura Francescoin un’intervista al Corriere della sera dopo la conclusione del “Vinitaly”. “Vogliamo dare informazioni – ha proseguito il titolare del Masaf – ilfa parte della nostra alimentazione e siamo uno dei popoli più longevi al mondo”. Per questo motivo, in futuro, le bottiglie diconterranno “indicazioni scientifiche che permettano alle persone di scegliere quanto consumare”.Quanto ai, il ministro ha risposto che “ilsi stabilizza con l’etanolo, l’alcol prodotto dalla fermentazione. E’ un conservante naturale, lo sanno anche lenonne”. “Se l’alcol non c’ètrovare conservanti di provenienza chimica e industriale.

