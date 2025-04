Anteprima24.it - Primo squillo di Marino, la Salernitana è di nuovo viva

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloLe partite si vincono seguendo poche, semplici regole. La più importante è cercare con insistenza lo specchio della porta evitando di correre troppi rischi. La “nuova”targatalo ha fatto superando con merito il Sud Tirol nel, delicatissimo scontro diretto di questo rush finale di stagione.Il successo è indiscutibile: la squadra granata ha creato, prodotto, sprecato, concretizzato. E soprattutto è scesa in campo con gli uomini più in forma, nel proprio ruolo, con un’idea tattica trasmessa in pochi giorni ma concretamente visibile sul terreno di gioco.La prova maestosa di Corazza, inspiegabilmente ai margini durante la gestione Breda, lo testimonia senza timore di smentita.Certo, contro i bolzanini di Castori la squadra diha sicuramente sfruttato anche la spinta adrenalinica della nuova guida tecnica ma la sensazione che ilmister sia riuscito da subito ad incidere sul gruppo è parsa subito evidente.