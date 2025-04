Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo vince contro De Minaur al tie break sfida Alcaraz per il titolo

Lorenzo Musetti è in finale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, sabato 12 aprile, il toscano ha battuto con una grande rimonta l'australiano Alex Di Minaur e si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6, vincendo il terzo e decisivo set al tie-break dopo 2 ore e 38 minuti di gioco. Today.it - Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo: vince contro De Minaur al tie-break, sfida Alcaraz per il titolo Leggi su Today.it è inall'Atp Masters 1000 di. Oggi, sabato 12 aprile, il toscano ha battuto con una grande rimonta l'australiano Alex Die si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6,ndo il terzo e decisivo set al tie-dopo 2 ore e 38 minuti di gioco.

Potrebbe interessarti anche:

Montecarlo - Musetti sfida De Minaur : Lorenzo a caccia della finale – Diretta

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti va a caccia della finale a Montecarlo. Oggi, sabato 12 aprile, il tennista azzurro affronta Alex De Minaur, numero 10 del mondo, nella semifinale del Masters 1000 che ...

Montecarlo - Musetti sfida De Minaur : Lorenzo a caccia della finale – Diretta

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti va a caccia della finale a Montecarlo. Oggi, sabato 12 aprile, il tennista azzurro affronta Alex De Minaur, numero 10 del mondo, nella semifinale del Masters 1000 che ...

Lorenzo Musetti regola in due set Corentin Moutet e approda ai quarti di finale a Buenos Aires

Una partita che poteva nascondere delle insidie, ma così non è stato per Lorenzo Musetti. Buona la prima per il toscano nell’ATP250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina, il n.16 del mondo ha ...

Atp Montecarlo in campo Musetti-De Minaur, Alcaraz aspetta in finale - Musetti-De Minaur. Lorenzo Musetti in finale al Montecarlo Masters 2025 contro Carlos Alcaraz: programma, quando gioca e dove vedere la partita in diretta tv · Tennis ATP. Il tennista Lorenzo Musetti andrà in finale al torneo di Monte Carlo: in semifinale ha battuto l'australiano Alex de Minaur. Musetti-De Minaur LIVE: terzo set decisivo. Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo: vince contro De Minaur al tie-break, sfida Alcaraz per il titolo. Quarta rimonta, Musetti non molla mai! È finale con Alcaraz. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di huffingtonpost.it si apprende che:) Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo. Sconfitto De Minaur dopo una sofferta rimonta, ora c'è Alcaraz - Un netto passo in avanti nella classifica generale. Sarà almeno numero 11 la prossima settimana, in caso di vittoria entrerebbe nella top ten.

(A darne comunicazione è lanazione.it:) Musetti vola in finale, l’urlo di Carrara si sente fino a Montecarlo - Montecarlo, 12 aprile 2025 – Adelante Lorenzo. Musetti incanta Montecarlo, batte in tre set il numero 10 del ranking (1-6, 6-4, 7-6), l’australiano Alex De Minaur, e diventa il nono italiano a ...

(Come riportato da eurosport.it:) Lorenzo Musetti in finale a Monte Carlo con Alcaraz: quarta rimonta della settimana, sconfitto anche de Minaur - TENNIS, MONTE CARLO MASTERS - Lorenzo Musetti centra la finale del Masters 1000 di Monte Carlo piazzando la quarta rimonta della settimana da un set sotto ...