Scommesse illegali Andrea Pirlo ha bloccato i conti al figlio Nicolò per i debiti con Fagioli

Andrea Pirlo avrebbe bloccato i conti del figlio Nicolò che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolo Fagioli e altri. Emerge dalle carte, visionate dall`AGI,. Ilmessaggero.it - Scommesse illegali, Andrea Pirlo ha bloccato i conti al figlio Nicolò per i debiti con Fagioli Leggi su Ilmessaggero.it Il campione del mondoavrebbedelche aveva maturato deigiocando con Nicoloe altri. Emerge dalle carte, visionate dall`AGI,.

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono i calciatori indagati per scommesse su siti illegali - da Fagioli e Tonali a Di Maria e McKennie

Chi sono i 13 calciatori indagati per scommesse illegali, oltre Fagioli e Tonali: da McKennie e Perin della Juventus ad Angel Di Maria e Leandro Paredes

Scommesse illegali : indagati calciatori di serie A. Anche Fagioli e Zaniolo

Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo attualmente della Fiorentina, quindi Sandro Tonali (Newcastle), Weston McKennie ...

"C'è anche Cancellieri tra i calciatori indagati per scommesse su siti illegali"

Sarebbero una dozzina i calciatori indagati per fatti fino al 2023, nell'inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi dei calciatori ...

Nicolò Pirlo, chi è il figlio dell'ex calciatore Andrea: stilista, dalla passione per la moda alle minacce di. Fagioli sul figlio di Pirlo: "Fare a 17 anni 30k di credito è roba, il papà gli ha bloccato i conti". Il figlio di Pirlo scommetteva con Fagioli, il papà gli avrebbe bloccato i conti (Repubblica). Pure il figlio di Pirlo giocava sui siti illegali con Fagioli. E il padre gli bloccò i conti. Andrea Pirlo chiude il conto al figlio Nicolò: avrebbe maturato dei debiti giocando con Fagioli. Dalla passion. Il figlio di Andrea Pirlo nel giro delle scommesse: "Il padre gli ha bloccato i conti per i debiti". Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Inchiesta scommesse: Pirlo bloccò i conti del figlio indebitato che giocava con Fagioli - Inchiesta scommesse: Andra Pirlo bloccò i conti del figlio Nicolò indebitato di 30 mila euro, che giocava con Fagioli.

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Scommesse illegali, Andrea Pirlo ha bloccato i conti al figlio Nicolò per i debiti con Fagioli - Il campione del mondo Andrea Pirlo avrebbe bloccato i conti del figlio Nicolò che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolo Fagioli e altri. Emerge dalle carte, visionate dall`AGI, nell`ambito del ...

(Come si legge su msn.com:) Nicolò Pirlo, chi è il figlio dell'ex calciatore Andrea: stilista, dalla passione per la moda alle minacce di morte - Il campione del mondo Andrea Pirlo avrebbe bloccato i conti del figlio Nicolò che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolo Fagioli e altri. Emerge dalle carte, visionate ...