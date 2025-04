Udinese Milan Diddi rivela Ecco perché Conceicao ha cambiato solo ora

Luca Diddi, tattico, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale di Carlo Pellegatti, soffermandosi sul cambio di modulo in Udinese-Milan

Walker si ferma - il Milan perde un altro pezzo : out con l’Udinese e derby a rischio

Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby

Calcio : il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4

Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ...

Udinese-Milan - Gabbia : “Le colpe della stagione sono nostre. Maignan …”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

