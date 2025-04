Grazianeddu Mesina e il giornalista Tra interviste e lettere Se passa da Orgosolo ci beviamo un caffè

"Se passa da Orgosolo ci beviamo un caffè". Sempre gentile, Graziano Mesina, ma quell'invito non ebbe seguito perché il vecchio bandito venne arrestato il giorno dopo per un traffico internazionale di droga. Era il 2013 e la 'Primula del Supramonte' tornava in scena dopo un lungo periodo di anonimato. Viaggiava qua e là su una Porche Carrera intestata alla sorella e guidata da un amico perché lui, tra arresti, fughe e processi non aveva avuto il tempo di prendere la patente. "Ho cambiato vita, chiacchiero con la gente, a volte pranzo in trattoria e sono sereno", ribadì al telefono, la voce tranquilla, prima dei saluti. Non l'ho più sentito, da allora, ma adesso, con la morte, torna in scena un altro personaggio. Piccolo, tozzo, il volto gonfio, le gambe rigide, lo sguardo senza luce e la mente perduta, il Graziano Mesina trasferito l'altro giorno dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo, di Milano, era solo uno sbiadito ricordo del 'mito' del Supramonte, della 'Primula di Orgosolo', del responsabile di qualche omicidio, di 22 evasioni 10 delle quali riuscite, degli scontri a fuoco, di un buon numero di sequestri, di una catena di reati a margine e delle oscure trame nei giorni lontani del rapimento del piccolo Farouk Kassam.

