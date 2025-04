Parigi Roubaix femminile Ferrand Prévot interrompe il digiuno francese Borghesi seconda

francese alla Parigi-Roubaix dopo 28 anni: Pauline Ferrand-Prévot, infatti, ha vinto la gara femminile. Un successo che alla Francia, sul leggendario tracciato transalpino, mancava da 28 anni, dall’affermazione di Frederic Guesdon nel 1997. Inoltre, per la prima volta una ciclista francese vince la gara. E a rompere questo tabù è stata proprio lei, la campionessa olimpica di mountain-bike, che con il Team Visma Lease a Bike ha raggiunto un traguardo storico raggiunto alla sua prima partecipazione alla gara. Sorride anche l’Italia, visto che al secondo posto è arrivata Letizia Borghesi (EF Education-Oatly), mentre a completare il podio è la tedesca Lorena Wiebes (SD Worx-Protime).Parigi-Roubaix femminile 2025, il racconto della garaLa gara è entrata nel vivo quando mancavano 53 chilometri al traguardo, quando Kopecky e Wiebes hanno deciso di attaccare. Leggi su Sportface.it Torna a sventolare la bandieraalladopo 28 anni: Pauline, infatti, ha vinto la gara. Un successo che alla Francia, sul leggendario tracciato transalpino, mancava da 28 anni, dall’affermazione di Frederic Guesdon nel 1997. Inoltre, per la prima volta una ciclistavince la gara. E a rompere questo tabù è stata proprio lei, la campionessa olimpica di mountain-bike, che con il Team Visma Lease a Bike ha raggiunto un traguardo storico raggiunto alla sua prima partecipazione alla gara. Sorride anche l’Italia, visto che al secondo posto è arrivata Letizia(EF Education-Oatly), mentre a completare il podio è la tedesca Lorena Wiebes (SD Worx-Protime).2025, il racconto della garaLa gara è entrata nel vivo quando mancavano 53 chilometri al traguardo, quando Kopecky e Wiebes hanno deciso di attaccare.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA : comincia il primo tratto in pavé della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Foratura anche per Kirstie Van Haaften (Cofidis Women Team) e Vittoria Guazzini (FDJ – SUEZ). 14.47 Subito foratura per Floortje Mackaij, corritrice ...

Parigi-Roubaix 2025 femminile a Ferrand-Prévot. Letizia Borghesi seconda

Roubaix (Francia), 12 aprile 2025 - La Parigi-Roubaix arriva alla quinta edizione femminile: partenza da Denain e arrivo nel celebre velodromo dopo 148,5 km di pavé, caldo e polvere. Per la prima ...

LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA : un terzetto al comando - plotone che si spezza in vari gruppi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26 Ellen Van Dijk sembra averne di più, non ci sorprenderebbe una possibile fuga in solitaria. 15.24 Pfeiffer Georgi che perde contatto con il gruppo ...

Tripudio Francia, Pauline Ferrand-Prevot conquista il velodromo di Roubaix: rivivi l'arrivo - Ciclismo su strada video. Pauline Ferrand-Prevot vince la Parigi-Roubaix donne: la Francia trionfa dopo 28 anni di digiuno. Parigi-Roubaix 2025 femminile a Ferrand-Prévot. Letizia Borghesi seconda. Ferrand-Prévot vince la Parigi-Roubaix femminile, seconda Letizia Borghesi. Parigi-Roubaix donnne 2025: trionfa la regina olimpica!. Ferrand-Prevot firma l'impresa al debutto alla Parigi-Roubaix! 2ª Letizia Borghesi, 3ª Wiebes, quattro italiane in top 10. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da msn.com:) Pauline Ferrand-Prevot vince la Parigi-Roubaix donne: la Francia trionfa dopo 28 anni di digiuno - La campionessa olimpica di mountain bike ha attaccato in solitaria a 18 km dall’arrivo: primo successo transalpino nella gara femminile. Seconda Letizia Borghesi ...

(Come riportato da oasport.it:) Parigi-Roubaix femminile 2025: capolavoro di Pauline Ferrand-Prevot. Splendida seconda Letizia Borghesi - Una Parigi-Roubaix particolare, piena di capovolgimenti di fronte, quella che abbiamo vissuto oggi al femminile. L'Inferno del Nord, giunto alla sua ...

(In base a quanto diffuso da informazione.it:) Parigi-Roubaix 2025 femminile a…" - La ciclista francese Pauline Ferrand-Prévot, nata il 10 febbraio 1992 a Reims, ha trionfato nell’edizione 2025 della Parigi Roubaix femminile. Con un peso di 53 kg e un’altezza di 1.65 m… Leggi ...