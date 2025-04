LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA Norris svetta nella Q1 davanti a Hamilton Leclerc in controllo

DIRETTA LIVE18.22 Finora McLaren meno dominanti, ma comunque davanti. Vedremo però se dalla Q2 ci saranno differenze ulteriori.18.20 Eliminati Albon, Lawson, Bortoleto, Stroll e Bearman.18.19 Leclerc decide di non girare, ma alla fine non rischia niente. Norris alla fine rimane davanti a tutti in 1:31.107 a precedere di 0.112 Hamilton e di 0.196 Verstappen. Leclerc è settimo a 0.347.18.16 Si spinge in questi ultimi 2?.18.15 Ci si gioca il tutto per tutto in questa Q1 per i piloti che vogliono evitare il taglio, tra cui Verstappen.18.14 Da segnalare il fatto che Antonelli abbia ottenuto il quarto tempo, mentre Russell il settimo.18.13 Leclerc si è confermato primo degli umani da questo punto di vista.18.11 Attendiamo a questo punto Max Verstappen.18.09 Arrivano le Mclaren: Norris davanti a tutti in 1:31. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Norris svetta nella Q1 davanti a Hamilton, Leclerc in controllo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.22 Finora McLaren meno dominanti, ma comunque. Vedremo però se dalla Q2 ci saranno differenze ulteriori.18.20 Eliminati Albon, Lawson, Bortoleto, Stroll e Bearman.18.19decide di non girare, ma alla fine non rischia niente.alla fine rimanea tutti in 1:31.107 a precedere di 0.112e di 0.196 Verstappen.è settimo a 0.347.18.16 Si spinge in questi ultimi 2?.18.15 Ci si gioca il tutto per tutto in questa Q1 per i piloti che vogliono evitare il taglio, tra cui Verstappen.18.14 Da segnalare il fatto che Antonelli abbia ottenuto il quarto tempo, mentre Russell il settimo.18.13si è confermato primo degli umani da questo punto di vista.18.11 Attendiamo a questo punto Max Verstappen.18.09 Arrivano le Mclaren:a tutti in 1:31.

